США ожидают, что Украине удастся удержать ПриватБанк от выплат Коломойскому, - Уолкер
Об этом сказал американский дипломат Курт Волкер, передает Интерфакс-Украина.
"Было ожидание, что Украина со своей стороны выполнит свою часть работы, расследуя его криминальную активность (Игоря Коломойского, - ред.) в Украине. Ведь не секрет, что один из вопросов, с которым он связан, это ПриватБанк, из которого были фактически украдены миллиарды долларов вкладчиков", - сказал Волкер во время public talk в Киеве, отвечая на вопрос об ожиданиях США относительно дальнейших шагов Украины после внесения Коломойского в санкционный список.
Он отметил, что в американском политикуме, по его мнению, есть предположение, что ПриватБанк воздержится от выплаты каких-либо компенсаций бывшим владельцам.
- Напомним, 5 марта США публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи.
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