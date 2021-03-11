Спасатели предупредили о возможных подтопления на Волыни и снеголавинную опасность в Карпатах
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"11-12 марта, при дальнейшем повышении уровней воды с суточной интенсивностью 1-3 см, на Припять в створi поста Речица и на р.Стохiд в створi поста Любешов происходить дальнейшее превышение отметки затопления сiльгоспугiдь i приусадебных участков в отдельных прирiчкових населенных пунктах Ратневском i Любешевском районов Волынской области ", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают о дальнейшем затопления пойменных территорий (уровень опасности желтый).
По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадом 11 марта в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительное снiголавинна опасность (3 уровень).
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