Спасатели предупредили о возможных подтопления на Волыни и снеголавинную опасность в Карпатах

11 марта, 2021, 09:51

Из-за оттепели в Украине в Волынской области возможны подтопления из-за повышения уровня воды в реках, а в Карпатах возможен сход снежных лавин

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"11-12 марта, при дальнейшем повышении уровней воды с суточной интенсивностью 1-3 см, на Припять в створi поста Речица и на р.Стохiд в створi поста Любешов происходить дальнейшее превышение отметки затопления сiльгоспугiдь i приусадебных участков в отдельных прирiчкових населенных пунктах Ратневском i Любешевском районов Волынской области ", - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о дальнейшем затопления пойменных территорий (уровень опасности желтый).

По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадом 11 марта в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительное снiголавинна опасность (3 уровень).

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