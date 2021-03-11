Сенат США утвердил Гарланда в должности генпрокурора

11 марта, 2021, 11:59

Сенат Конгресса США проголосовал за утверждение кандидатуры Меррика Гарланда на должность генерального прокурора страны. Он также будет выполнять функции нового министра юстиции

Об этом сообщает CNN.

В ходе голосования Гарланд получил поддержку 70 сенаторов, 30 выступили против. За него отдали голоса не только сенаторы-демократы, но и часть республиканцев.

Ранее Гарланд был судьей апелляционного суда. На должность генерального прокурора его выдвинул президент США Джо Байден.

"Президент ясно давал понять в каждом публичном заявлении до и после моего назначения, решение о расследовании и судебном преследовании будут оставлены на усмотрение Министерства юстиции. Это была причина, по которой я был готов взять на себя эту работу", - сказал Гарланд.

Гарланд сменит на посту Уильяма Барра, который был назначен на эту должность в феврале 2019 45 президентом Дональдом Трампом.

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