Сенат США утвердил Гарланда в должности генпрокурора
Об этом сообщает CNN.
В ходе голосования Гарланд получил поддержку 70 сенаторов, 30 выступили против. За него отдали голоса не только сенаторы-демократы, но и часть республиканцев.
Ранее Гарланд был судьей апелляционного суда. На должность генерального прокурора его выдвинул президент США Джо Байден.
"Президент ясно давал понять в каждом публичном заявлении до и после моего назначения, решение о расследовании и судебном преследовании будут оставлены на усмотрение Министерства юстиции. Это была причина, по которой я был готов взять на себя эту работу", - сказал Гарланд.
Гарланд сменит на посту Уильяма Барра, который был назначен на эту должность в феврале 2019 45 президентом Дональдом Трампом.
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