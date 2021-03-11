СБУ проводит обыски на сети заправок Glusco, которые связывают с Медведчуком

11 марта, 2021, 16:33

В сети компаний Glusco проводят обыски налоговая и Служба Безопасности Украины

Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на сотрудника центрального офиса Glusco

"У нас маски-шоу во всех офисах, заправках, нефтебазах. Пломбируют колонки и резервуары, отключают видеонаблюдение", - сообщил сотрудник, который попросил не называть его имени.

По его словам, идет изъятие документации и компьютеров компании.

"Кое-где доходит до рукопашной", - добавил источник.

Обыски в сети Glusco проходят согласно решениям следственного судьи Киевского районного суда Харькова Садовского К.С. от 26 февраля и 1 марта в рамках расследования уголовных производств, начатых 30 января 2019 года, по фактам незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонения от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем.

Как свидетельствуют предоставленные журналистам решения суда, налоговой службе и правоохранителям разрешены обыски и изъятие документов и оргтехники в ООО "Глуск Ритейл" с целью розыска и изъятие вещей и документов, связанных с деятельностью ООО "Глуск Украина" и и еще 20 подконтрольных компаний: ООО "ТРАНСНАФТА ОЙЛ", ООО "Агентство Трайтон Сервис Украина", ООО "АНВИТРЕЙД", ООО "АНВИТРЕЙД ПЛЮС", ООО "ТЕФИН", ООО "Авиационная топливная заправочная компания", ООО "Люнри", ООО "ДЕЙЛЕР" ООО "НПФ порт", ООО "МТК" ЛОГИСТИК ЭНД ОЙЛ ", ООО" ОПТИМУС ЭЛ ПИ ДЖИ ", ООО" ФРАГРАНТ ", ООО" МАРСТРЕЙД ", ООО" ОДИНОЙЛ ", ООО" ДИВИТОЙЛ ", ООО" Эрифия ", ООО "ДАЙТЕРИЯ", ООО "ОПТИМУС ВАН ГАЗ", ООО "ГАЗГПРО ЛОГИСТИК", ООО "Ясуни ТРАНС 27" и "FELINA DEVELOPMENT LP".

Мужчина заявил журналистам, что силовикам разрешено изъять документы таможенного оформления (грузовые таможенные декларации, контракты, спецификации, транспортный документ (морской коносамент), инвойсы, проформа-инвойс, упаковочный лист, сертификат происхождения, паспорта качества, документы, подтверждающие стоимость товара), договоры, контракты, соглашения (в частности дополнительные) и др.

В СБУ подтвердили обыски. Служба безопасности заявляет о масштабной сделке с теневой реализации некачественных нефтепродуктов. Следователи считают, что компания уклонилась от уплаты налогов на сумму 240 млн грн.

"В настоящее время проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления", - отметили в спецслужбе.

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