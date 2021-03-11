Санкции в отношении двух российских банков продлены еще на три года, - Данилов

11 марта, 2021, 17:15

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что санкции в отношении двух российских банков продлены еще на три года

Об этом секретарь СНБО заявил на пресс-конференции по результатам заседания, передает Еспресо.TV .

"На сегодняшний день у нас было два российских банка, которые попали под санкции еще в 2019 году. 19 в марта у них заканчивается срок (санкций, - ред.) Этим двум банкам продлевается срок санкций еще на три года", - сказал Данилов.

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