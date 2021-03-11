С августа по январь от взрывов мин в зоне ООС погибли 8 мирных жителей, - ООН

11 марта, 2021, 12:31

За период с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года на Донбассе в результате подрыва на минах и от других взрывоопасных предметов погибли восемь гражданских лиц

Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, передает " Радио Свобода ".

"УВКПЧ обеспокоено постоянным большим количеством жертв среди гражданского населения, в том числе детей, которые возникают из-за взрывов мин и взрывоопасных остатков войны. За отчетный период восемь человек погибли и еще 28 получили ранения. Две другие гражданские, включая девочкой, получили ранения в результате ДТП с участием военного автомобиля ", - заявила Матильда Богнер, председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

В то же время она отметила, что было четыре атаки на гражданские объекты, но ни одна из них не вызвала повреждений.

В докладе говорится, что в результате активных боевых действий в августе-январе были ранены три гражданских лица, никто не погиб.

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