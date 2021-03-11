Российского консула выдворили из Польши из-за распространение коронавируса
Об этом со ссылкой на представителя министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина сообщает RMF24 .
По его словам, получив 21 января положительный тест на Covid-19, российский дипломат не стал соблюдать карантин и регулярно появлялся в общественных местах и участвовал во встречах, чем подвергал опасности жизни других людей.
Польские власти назвала такое поведение "безответственной и опасной".
"Результатом его действий могло стать заражение других людей и возникновения новых вспышек заболеваний. Действия дипломата поставили под угрозу здоровье людей, которые могли с ним контактировать", - подчеркнул угли.
Он также добавил, что зарубежные партнеры Польше тоже отметили случаи несоблюдения карантинных мероприятий другими российскими дипломатами.
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