Российского консула выдворили из Польши из-за распространение коронавируса

11 марта, 2021, 10:51

Генеральный консул РФ в Познани Игорь Ощепков был выслан в начале февраля из Польши из-за распространение коронавируса

Об этом со ссылкой на представителя министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина сообщает RMF24 .

По его словам, получив 21 января положительный тест на Covid-19, российский дипломат не стал соблюдать карантин и регулярно появлялся в общественных местах и участвовал во встречах, чем подвергал опасности жизни других людей.

Польские власти назвала такое поведение "безответственной и опасной".

"Результатом его действий могло стать заражение других людей и возникновения новых вспышек заболеваний. Действия дипломата поставили под угрозу здоровье людей, которые могли с ним контактировать", - подчеркнул угли.

Он также добавил, что зарубежные партнеры Польше тоже отметили случаи несоблюдения карантинных мероприятий другими российскими дипломатами.

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