Россия планирует уничтожить Украину путем федерализации, раскола и поглощения, - Резников

Об этом он рассказал в интервью " Обозревателю ".

Резников отметил, что последнее обострение на Донбассе связано с тем, что РФ пытается доказать миру свою "посредническую роль" в этом конфликте и заставить Украину вести диалог с оккупационными режимами. А убийством украинских военных - поднимает ставки, чтобы Украина пошла на уступки.

"Их цель - сделать шаг к уничтожению Украины как государства, так как они хотят господствовать в пределах бывшей Российской империи. И как промежуточный вариант - федерализация Украины, а дальше раскол и поглощения страны, как это было немного больше чем сто лет назад - в 1918 году ", - отметил Резников.

Он также не уверен, что Россия присоединит к себе оккупирован Донбасс, поскольку Москва сама страдает от этой оккупации.

"Взять на плечи еще несколько миллионов населения, нетрудоспособных людей, которые не генерируют налоги? У них и так минус, а сами ОРДЛО им уже стоят миллиарды долларов в год. Донбасс России не нужен, это их разменная карта в геополитике", - подчернкул Резников.

Он добавил, что Россия хочет отдать оккупированные районы на своих условиях и не воспринимает местное население как своих граждан.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb