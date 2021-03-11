Речь идет о зонтичной организации, - Ткаченко о Центре противодействия дезинформации

11 марта, 2021, 21:14

По словам главы Минкульта Александра Ткаченко, анонсированный секретарем СНБО Алексеем Даниловым Центр противодействия информации будет зонтичной структурой

Об этом министр культуры и информполитики Александр Ткаченко рассказал в эфире программы "Говорит Большой Львов", передает Еспресо.TV .

"Речь идет о зонтичной организации, которая будет находиться под крышей СНБО, в которой будут участвовать несколько ведомств. Мы в нашем министерстве работали некоторое время над созданием Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Он готов будет запуститься уже в конце этого месяца. Небольшие, но бюджетные средства на это есть. Мы будем сотрудничать с IGO украинскими, которые уже долгое время самостоятельно работали над борьбой с фейками и манипуляциями, так и с западными партнерами, с ведущими центрами, с Финляндией, Чехией, Латвией", - отметил министр.

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По словам министра, алгоритм действия центра будет иметь три этапа: "Сначала мы мониторим, затем информируем, затем противодействуем".

Ткаченко отметил, что Центр будет работать в Facebook и YouTube. Он добавил, что задача номер один - запустить Центр и показать западным партнерам, что он олицетворяет консолидированную позицию украинской власти.

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