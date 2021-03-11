Разумков прокомментировал вероятность отставок Степанова и Шмыгаля

11 марта, 2021, 10:08

Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшее время вопрос отставки премьера Дениса Шмыгаля и министра здравоохранения Максима Степанова не будет рассматриваться

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

"Критической массы, которая сегодня в парламенте могла инициировать этот процесс (отставки Дениса Шмыгаля - ред.), я пока не вижу", - заявил Разумков.

Он отметил, что если говорить о полной перезагрузке Кабмина, нужно понимать, кто идет взамен.

"От премьер-министра, конечно, зависит, точно так же, как от головы Верховной Рады, но не все зависит от него. В зависимости от того, кто рядом, кто отвечает за то или иное направление, насколько он честен перед тобой, перед собой и перед законом - очень многое зависит ", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о том, нужен ли Украине более сильный премьер.

По его словам, в ближайшее время вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова рассматриваться также не будет.

"По-разному оценивают ситуацию вокруг вакцины, поэтому есть фракции, которые уже инициировали этот процесс (отставки Степанова, - ред.), притом инициировали его давно. Я не думаю, что в ближайшем будущем этот вопрос будет рассмотрен", - отметил Разумков.

Говоря о своей оценке ситуации с вакцинацией и действий Минздрава по этому вопросу, Разумков заявил о нехватке коммуникационной стратегии для популяризации вакцинации.

В свою очередь, голова Верховной Рады не исключает кадровых перестановок в Кабинете министров. Вместе с тем, в настоящее время таких инициатив нет.

"Теоретически это (кадровые изменения в Кабмине - ред.) возможно. Насколько я помню, пока представлений от премьер-министра (Дениса Шмыгаля ред.) не было", - пояснил Разумков.

Он добавил, что каждый конкретный случай рассматривается в стенах парламента. В частности, он упомянул о голосовании за назначение вице-премьером, главой Минэнерго Юрия Витренко, кандидатуру которого парламент дважды не поддержал. Разумков также добавил, что пока предложений вынести на голосование вопрос назначения Витренко в третий не поступало.

"Пока коалиция, насколько мне известно, премьер-министру такое предложение не вносила. А если коалиция не вносит, то и премьер пока не вносит, а дальше посмотрим", - сказал Разумков.

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