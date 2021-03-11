Разумков начал вести собственную игру. Прямого сотрудничества между ним и Офисом президента уже нет, - Пипа
Об этом политик заявила в эфире программы "Главное" телеканала "Еспресо", передает "Еспресо.Захид" .
"Очень четко ощущается давление (в Верховной Раде - ред.), переговоры с различными группами. Видим, что за все кадровые назначения, и финансовые (вопрос - ред.) очень часто группа" Доверие "голосует синхронно со "Слугами народа". В частности , когда речь идет о назначении министра образования (Сергея Шкарлета - ред.), который мы до сих пор не можем пережить и отстаиваем, что это было "кнопкодавство", доводим это в ГБР. Это были переговоры, было указание из Офиса президента относительно голосования, хотя очень много "слуг" противостояло этому. Кого убеждали, называя суммы чуть ли не в 50 000 долларов. Кому-то обещали содействие по округу "соцэкономом". То есть это очень чувствуется - эта позиция Офиса президента, с которой кто-то соглашается, а кто - нет ", - отметила Наталья Пипа.
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