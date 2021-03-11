Разумков начал вести собственную игру. Прямого сотрудничества между ним и Офисом президента уже нет, - Пипа

11 марта, 2021, 13:21

Об этом политик заявила в эфире программы "Главное" телеканала "Еспресо", передает "Еспресо.Захид" .

"Очень четко ощущается давление (в Верховной Раде - ред.), переговоры с различными группами. Видим, что за все кадровые назначения, и финансовые (вопрос - ред.) очень часто группа" Доверие "голосует синхронно со "Слугами народа". В частности , когда речь идет о назначении министра образования (Сергея Шкарлета - ред.), который мы до сих пор не можем пережить и отстаиваем, что это было "кнопкодавство", доводим это в ГБР. Это были переговоры, было указание из Офиса президента относительно голосования, хотя очень много "слуг" противостояло этому. Кого убеждали, называя суммы чуть ли не в 50 000 долларов. Кому-то обещали содействие по округу "соцэкономом". То есть это очень чувствуется - эта позиция Офиса президента, с которой кто-то соглашается, а кто - нет ", - отметила Наталья Пипа.

"Видим, что Разумков (спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков - ред.) ведет собственную игру. Он не полностью согласен с Офисом президента. Это очень четко ощущается. Даже риторика спикера изменилась. Думаю, все кто отслеживает работу Верховной Рады, замечали это:" голосуем и поддерживаем ". Или:" Определяемся. Прошу определиться и проголосовать ". А сейчас спикер просто говорит:" Прошу проголосовать ". Народные депутаты также начинают больше понимать свои полномочия и обязанности. Нет уже такой прямого сотрудничества Офиса президента с Разумковым, но влияние Офиса президента на Кабмин и депутатские группы еще чувствуется ", - резюмировала политик.

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