"Уверен, что на следующей неделе заработает": Ермак о Центре противодействия дезинформации
11 марта, 2021, 14:06
Центр противодействия дезинформации может заработать уже на следующей неделе
Об этом на форуме "Украина 30" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает " РБК-Украина ".
"В ближайшее время начнет свою работу такой международный центр, который будет создан на базе СНБО. Этот орган не будет политическим, президент будет осуществлять контроль и следить за его деятельностью. Я уверен, что уже на следующей неделе такой центр начнет работу", - сказал Ермак.
Он отметил, что сейчас несколько международных партнеров подтвердили заинтересованность в участии в работе этого центра.
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