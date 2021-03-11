"Шахтер" отказался продавать 19-летнего голкипера в Италию

11 марта, 2021, 13:37

"Шахтер" отклонил два предложения от итальянских клубов о продаже вратаря Анатолия Трубина

Об этом заявил ассистент директора по футболу "Шахтера" Карло Николини, сообщает Tuttomercatoweb .

По словам итальянца, он не удивился бы если талантливого Украинский пригласил даже "Милан", тем более, что два предложения от клубов из Италии относительно Трубина "Шахтер" уже отклонил.

"По Трубину мы уже получили предложения не только из Италии. Два поступило от итальянских клубов, но это не" Милан ". Мы их отклонили, потому что предлагали даже не половину того, сколько может стоить Трубин. Его можно оценить, учитывая, что это очень молодой вратарь с опытом игры в Лиге чемпионов и Лиге Европы, в чемпионате на высоком уровне, а также игрок сборной ", - сказал Николини.

19-летний Анатолий Трубные в нынешнем сезоне сыграл за "Шахтер" 19 матчей, пропустил 16 голов и 10 игр отстоял "на ноль".

4 февраля сообщалось, что Анатолий Трубин попал в сферу интересов итальянского "Лацио" .

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