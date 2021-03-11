"Рома" - "Шахтер": определились стартовые составы команд на матч ЛЕ

11 марта, 2021, 20:53

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы итальянская "Рома" сыграет против донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает Еспресо.TV

В 1/16 финала Лиги Европы "Рома" прошла португальскую "Брагу", а "Шахтер" обыграл израильский "Маккаби" из Тель-Авив.

За свою историю "Шахтер" и "Рома" шесть раз встречались на футбольном поле. Две победы на счету итальянцев, а четыре матча завершились выигрышем украинцев.

Ответный матч состоится 18 марта в Киеве.

Лига Европы

1/8 финала

11 марта

"Рома" (Италия) - "Шахтер" (Украина)

"Шахтер": Трубин, Исмаили, Матвиенко, Витао, Додо, Алан Патрик, Майкон, Тайсон, Тете, Марлос, Мораес.

Запасные: Пятов, Шевченко, Бондарь, Корниенко, Кривцов, Болбат, Маркос, Соломон, Судаков, Коноплянка, Дентиньо, Вьюнник.

"Рома": Лопес, Кристаном, Кумбула, Манчини, Карсдорп, Диавара, Вильяр, Спинаццола, Педро, Пеллегрини, Мхитарян.

Запасные: Миранте, Фузато, Ибаньес, Смоллинг, Сантон, Майораля, Карлес Перес, Бруно Перес, Калафьори, Эль-Шаарави, Джеко.

Рим, стадион "Стадио Олимпико"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и "Volia Football HD

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