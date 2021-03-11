"Рома" - "Шахтер": определились стартовые составы команд на матч ЛЕ
Об этом сообщает Еспресо.TV
В 1/16 финала Лиги Европы "Рома" прошла португальскую "Брагу", а "Шахтер" обыграл израильский "Маккаби" из Тель-Авив.
За свою историю "Шахтер" и "Рома" шесть раз встречались на футбольном поле. Две победы на счету итальянцев, а четыре матча завершились выигрышем украинцев.
Ответный матч состоится 18 марта в Киеве.
Лига Европы
1/8 финала
11 марта
"Рома" (Италия) - "Шахтер" (Украина)
"Шахтер": Трубин, Исмаили, Матвиенко, Витао, Додо, Алан Патрик, Майкон, Тайсон, Тете, Марлос, Мораес.
Запасные: Пятов, Шевченко, Бондарь, Корниенко, Кривцов, Болбат, Маркос, Соломон, Судаков, Коноплянка, Дентиньо, Вьюнник.
"Рома": Лопес, Кристаном, Кумбула, Манчини, Карсдорп, Диавара, Вильяр, Спинаццола, Педро, Пеллегрини, Мхитарян.
Запасные: Миранте, Фузато, Ибаньес, Смоллинг, Сантон, Майораля, Карлес Перес, Бруно Перес, Калафьори, Эль-Шаарави, Джеко.
Рим, стадион "Стадио Олимпико"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и "Volia Football HD
- 25 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" победило бельгийский "Брюгге".
- 26 февраля во швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
- По результатам жеребьевки, "Шахтер" сыграет против "Ромы", а "Динамо встретится с "Вильярреалом".
- 10 марта центральный защитник итальянской "Ромы" Хуан Жезус получил положительный тест на коронавирус .
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