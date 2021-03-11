"Рома" - "Шахтер": букмекеры дали прогноз на матч Лиги Европы

11 марта, 2021, 15:15

Букмекеры считают итальянскую "Рому" фаворитом матча 1/8 финала Лиги Европы против "Шахтера"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Ведущие букмекерские конторы предлагают на победу "Ромы" коэффициент 1.57, на ничью дают 4.40, а в выигрыш "Шахтера" не верят - 5.50.

Также вине считают выше шансы римлян на выход в четвертьфинал - 1.45 против 2.55 у чемпионов Украины.

Матч "Рома" - "Шахтер" состоится сегодня в Риме и начнется на "Стадио Олимпико" в 22:00.

Напомним, 25 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" победил "Маккаби" из Тель-Авива .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb