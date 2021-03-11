"Поживем и увидим": Разумков заявил, что пока не планирует вакцинироваться от COVID-19
11 марта, 2021, 11:37
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пока не планирует вакцинироваться от COVID-19
Об этом Разумков рассказал в интервью РБК-Украина.
"Мне пока не надо, давайте поживем и увидим. С одной стороны, я переболел. Насколько знаю позицию медиков, если ты переболел, то этого делать, пока есть антитела, не стоит. Опять же, есть разные мнения, я пока придерживаюсь такого ", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о том, будет ли делать он прививки привезенной в Украину вакциной.
Он также добавил, что, по его мнению, чиновники должны колоться свой счет.
- Напомним, что за сутки 10 марта в Украине привито против коронавируса 5898 человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти