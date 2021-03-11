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"Поживем и увидим": Разумков заявил, что пока не планирует вакцинироваться от COVID-19


фото: rada.gov.ua
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пока не планирует вакцинироваться от COVID-19

Об этом Разумков рассказал в интервью РБК-Украина.

"Мне пока не надо, давайте поживем и увидим. С одной стороны, я переболел. Насколько знаю позицию медиков, если ты переболел, то этого делать, пока есть антитела, не стоит. Опять же, есть разные мнения, я пока придерживаюсь такого ", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о том, будет ли делать он прививки привезенной в Украину вакциной.

Он также добавил, что, по его мнению, чиновники должны колоться свой счет.

  • Напомним, что за сутки 10 марта в Украине привито против коронавируса 5898 человек.

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