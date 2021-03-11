"На очередном заседании СНБО предметом обсуждения может стать двойное гражданство некоторых депутатов", - Цимбалюк

11 марта, 2021, 12:09

Речь идет о "народных избранниках" от "Оппозиционной платформы - За жизнь", которые летали в Российскую Федерацию по российским паспортам

Такой прогноз сделал в эфире программы "Главное" телеканала "Еспресо" народный депутат Украины, член политсовета "ВО Батькивщина" Михаил Цимбалюк, передает "Еспресо.Захид" .

Не исключает нардеп и то, что в СНБО могут возникнуть вопросы и к бывшему президенту Петру Порошенко относительно его контактов с Виктором Медведчуком. Цимбалюк напомнил, что Медведчук в свое время возглавлял переговорную группу по освобождению украинских военнопленных с территории России и часто летал в столицу оккупанта.

"Мне кажется, что могут быть санкции в отношении других депутатов Оппоблока, которые на самом деле очень часто бывали в Российской Федерации, в аннексированном Крыму. Более того, в СМИ появилась информация, что некоторые из них летали по паспортам Российской Федерации. Учитывая, что на предыдущем заседании СНБО шла речь о двойном гражданстве, это может также стать предметом обсуждения и наложения санкций, опять же на граждан Украины ", - резюмировал политик.

Напомним, в пятницу, 12 марта должно было пройти очередное, четвертое заседание Совета национальной безопасности и обороны, однако его перенесли на четверг, 11 марта. Перечень вопросов заседания предварительно согласовали с президентом Владимиром Зеленским.

На каждом из таких заседаний решением СНБО вводились санкции против тех или иных юридических и физических лиц, в частности на первом ввели санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, на втором - против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а на третьем - против 10 бывших военнослужащих высшего командного состава за госсовет.

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