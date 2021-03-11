"Ливерпуль" победил "Лейпциг" и вышел в четвертьфинал ЛЧ
11 марта, 2021, 00:00
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" уверенно победил немецкий "Лейпциг"
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Прошла встреча завершилась победой англичан со счетом 2:0. Это был первый матч "Ливерпуля" и "Лейпцига" между собой.
Сегодняшний матч закончился с идентичным результатом. За "Ливерпуль" отличились Мохаммед Салах и Садио Мане.
Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится 19 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
10 марта
"Ливерпуль" (Англия) - "Лейпциг" (Германия) 2: 0 (первый матч - 2:0)
Голы: Салах, 71, Мане, 74
Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2021
- 9 марта во ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" сыграла вничью против испанской "Севильи" .
- После этого туринский "Ювентус" уступил португальскому "Порту" .
- 10 марта французский ПСЖ сыграл вничью с испанской "Барселоной" и вышел в четвертьфинал ЛЧ.
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