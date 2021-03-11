"Ливерпуль" победил "Лейпциг" и вышел в четвертьфинал ЛЧ

11 марта, 2021, 00:00

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" уверенно победил немецкий "Лейпциг"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Прошла встреча завершилась победой англичан со счетом 2:0. Это был первый матч "Ливерпуля" и "Лейпцига" между собой.

Сегодняшний матч закончился с идентичным результатом. За "Ливерпуль" отличились Мохаммед Салах и Садио Мане.

Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится 19 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

10 марта

"Ливерпуль" (Англия) - "Лейпциг" (Германия) 2: 0 (первый матч - 2:0)

Голы: Салах, 71, Мане, 74

Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2021