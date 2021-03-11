"Черный сценарий" Польша вводит жесткий локдаун в трех воеводствах

11 марта, 2021, 17:57

С 13 марта правительство Польши вводит жесткий локдаун в Поморском, а с 15 марта - в Мазовецком (Варшава) и Любуском воеводствах

Об этом заявил руководитель Минздрава Польши Адам Недзельский, сообщает RMF24 .

"Материализуется черный сценарий в вопросе темпов развития пандемии. Результат на уровне 21 тыс. новых случаев - это прирост за неделю на около 6 тыс., следующий по направлению к более 30 тыс. Мы наблюдаем за приростом дневного количества заболеваний", - подчеркнул Недзельский .

Он отметил, что наблюдаются "динамичные темпы развития пандемии, и это является длительным трендом".

По его словам, правительство Польши на две недели вводит локдаун в Помороском, Мазовецком и Любуском воеводствах учитывая высокую динамику новых случаев инфицирования в этих трех регионах. Это означает, что ученики 1-3 классов вернутся к частично дистанционному обучению, будет приостановлена работа торговых центров, гостиниц, кинотеатров, театров, филармоний, бассейнов, спортивных объектов. Кроме того, такие же ограничения будет продлены на две недели в Варминско-Мазурском воеводстве (Ольштын) на северо-востоке Польши, где они были введены в конце февраля.

По информации Минздрава Польши в этих регионах доля "британского" штамма коронавируса составляет 38,5%.

Правительство РП планирует передать в Мазовецкое и Опольское воеводства дополнительно 25,6 млн медицинских масок. Они будут распределяться между жителями регионов через органы местного самоуправления.

Недзельский не исключил, что в свете резкого увеличения числа инфицированных жесткий локдаун может быть введен по всей территории Польши.

За прошедшие сутки, 10 марта, в Польше обнаружено более 21 тысяч новых случаев инфицирования COVID-19, умерли 375 человек. С начала пандемии в Польше заразились более 1,8 млн человек, умерли более 46,3 тыс.

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