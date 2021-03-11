Принц Уильям об обвинении Меган Маркл: "Мы вообще не расистская семья!"

11 марта, 2021, 15:29

Член королевской семьи Великобритании Уильям, опроверг обвинения жены брата Меган Маркл в расизме

Об этом сообщает CNN.

Журналисты взяли комментарий у члена королевской семьи, когда он посещал школу в восточном Лондоне.

Принца Уильяма спросили, смотрел ли он интервью Меган Маркл и своего брата Гарри Опрой Уинфри. Он ответил утвердительно.

Тогда Уильяма спросили общался ли он с братом после скандального интервью. Принц сказал, что еще не разговаривал с братом, но точно это сделает.

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На вопрос журналиста может ли он сказать, что королевская семья - семья расистов, Уильям заметил:

"Мы вообще не расистская семья!"