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Принц Уильям об обвинении Меган Маркл: "Мы вообще не расистская семья!"


фото: reuters
Член королевской семьи Великобритании Уильям, опроверг обвинения жены брата Меган Маркл в расизме

Об этом сообщает CNN.

Журналисты взяли комментарий у члена королевской семьи, когда он посещал школу в восточном Лондоне.

Принца Уильяма спросили, смотрел ли он интервью Меган Маркл и своего брата Гарри Опрой Уинфри. Он ответил утвердительно.

Тогда Уильяма спросили общался ли он с братом после скандального интервью. Принц сказал, что еще не разговаривал с братом, но точно это сделает.

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На вопрос журналиста может ли он сказать, что королевская семья - семья расистов, Уильям заметил:

"Мы вообще не расистская семья!"

  • Ранее принц Гарри рассказал в интервью Опре Уинфри, якобы "расизм в бульварной прессе", который "проник в другую часть британского общества", сыграл "значительную" роль в том, почему принц Гарри и его жена покинули Великобританию. Также в интервью Меган Маркл заявила, что один из членов королевской семьи спросил Гарри, насколько темной будет кожа их сына Арчи. Гарри подтвердил факт такого разговора, но не назвал его участников.
  • В королевской семье заявили, что слова Гарри и Меган вызывают беспокойство и будут предметом внутрисемейного рассмотрения
 
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