Пропавшую на Херсонщине 7-летнюю девочку нашли мертвой

11 марта, 2021, 16:19

Полицейские нашли тело пропавшей 7-летней Марии Борисовой в одном из сараев на территории поселка Счастливое Херсонской области

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Четвертые сутки подряд полицейские Херсонщины продолжали поиски 7-летней жительницы с. Счастливое. Сегодня во время повторного осмотра территории населенного пункта полицейские обнаружили в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений труп пропавшей девочки", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливается причина смерти ребенка.

Следственно-розыскные действия продолжаются.

Отметим, что Маша Борисова исчезла 7 марта - примерно в 17:30 она покинула дом в селе Счастливое. К поискам девочки были привлечены две сотни полицейских и нацгвардейцев, также помогали местные жители и десятки волонтеров.

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