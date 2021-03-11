Пропавшую на Херсонщине 7-летнюю девочку нашли мертвой
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Четвертые сутки подряд полицейские Херсонщины продолжали поиски 7-летней жительницы с. Счастливое. Сегодня во время повторного осмотра территории населенного пункта полицейские обнаружили в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений труп пропавшей девочки", - говорится в сообщении.
Сейчас устанавливается причина смерти ребенка.
Следственно-розыскные действия продолжаются.
Отметим, что Маша Борисова исчезла 7 марта - примерно в 17:30 она покинула дом в селе Счастливое. К поискам девочки были привлечены две сотни полицейских и нацгвардейцев, также помогали местные жители и десятки волонтеров.
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