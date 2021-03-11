Президент Армении отказался назначить предложенного Пашиняном руководителя Генштаба
Об этом сообщает Новости-Армения.
"Президент республики вернул предложение премьер-министра о назначении Артака Давтяна на должность руководителя Генштаба ВС Армении со своими возражениями", - говорится в заявлении пресс-службы главы государства.
Накануне министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян назначил заместителя руководителя Генштаба ВС, генерал-лейтенанта Степана Галстяна временно исполняющим обязанности руководителя Генерального штаба.
Утром 10 марта Пашинян заявил о том, что "руководитель Генерального штаба ВС РВ Оник Гаспарян считается уволенным с занимаемой должности в силу права".
Несколько позже стало известно, что президент Армении подал заявление в КС с просьбой определить факт соответствия Конституции закона "О воинской службе и статусе военнослужащих", в рамках которого Пашинян уволил руководителя ГШ ВС.
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