Порошенко призвал Всемирный Экономический Форум исправить ошибку: украинская княгиня Ольга никогда не была основательницей России

11 марта, 2021, 09:36

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" призвал Всемирный Экономический Форум исправить информацию об украинской княгине Ольге, которая была обнародована по случаю 8 марта

По словам Порошенко, Россия привыкла навязывать миру ложь, свое альтернативное видение истории и имперские нарративы, в том числе и о том, что якобы Ольга была основательницей России.

"К 8 марта уважаемый мной Мировой Экономический Форум опубликовал список из шести женщин, которые изменили мировую историю. Почетно, что в этот список вошла и наша княгиня Ольга, равноапостольная святая, чью память одновременно уважают украинские православная и католическая церкви. Представьте мое возмущение , когда я прочитал, что Всемирный форум именует нашу княгиню российской правительницей и основоположницей современной России. А ее мужа, князя Игоря, решили окрестить Иваном ", - пишет Петр Порошенко в Facebook .

"Княгиня Ольга действительно была выдающейся правительницей, покорившая мятежные племена, осуществила первую государственную реформу и начала прочные дипломатические связи с Западной Европой. Вот только Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Украины, Беларуси и России, а потому княгиня Ольга никак не может считаться прародительницей Российской Федерации, ведь Московское Княжество было основано лишь спустя более 300 лет после его смерти ", - отмечает пятый президент.

"Каждый день мы становимся свидетелями того, насколько важным является защита не только информационного пространства, но и собственного культурного наследия, когда элементами вражеской пропаганды могут стать даже авторитетные международные институты", - отмечает Порошенко.

"Прошу команду @World Economic Forum немедленно исправить ошибки в описании одной из самых известных женщин в украинском истории и тщательно проверять свои источники", - призвал лидер "Европейской Солидарности".