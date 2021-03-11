Помой свой рот: сестра Роналду обратилась к работнику "Порту", который обозвал португальца "свиньей"
Об этом сообщает Notícias ao Minuto.
Фернандо Сауль, отвечающий в клубе за работу с болельщиками, который был диктором на стадионе "Драгау", обозвал Роналду "свиньей" и написал, что ждет видео от матери португальца. Сестра Роналду призвала Сауля "помыть свой рот".
"Это ты свинья. Помой свой рот, прежде чем говорить о том, кто достиг большего, чем ты достигнешь за 1000 жизней. Очень жаль. Эти комментарии - неуважение к символу нашей страны. Я поддерживаю "Порту" в чемпионате, но таких людей с командой ассоциировать я не хочу. Есть у меня зубы или нет, я все же скромная португалка. А ты, кого я никогда в жизни не видела: с нетерпением жду встречи с тобой с глазу на глаз. Со мной, моей матерью и братьями. Посмотрим, есть ли у тебя зубы, скажешь ли ты это в лицо", - написала Катя Авейру.
"Ювентус" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ победил "Порту" в дополнительное время 3:2, но по итогам двух матчей вылетел из турнира, поскольку в первой игре "Порту" выиграл на своем поле со счетом 2:1.
- Напомним, 9 марта "Порту" в меньшинстве выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал.
- Роналду отвернулся в стенке и пропустил мяч между ногами во время решающего гола со штрафного от "Порту" в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
- 10 марта работник "Порту" раскритиковал Криштиану Роналду после вылета туринского "Ювентуса" из Лиги чемпионов.
- 11 марта стало известно, что "Ювентус" рассматривает возможность продажи Криштиану Роналду.
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