Помой свой рот: сестра Роналду обратилась к работнику "Порту", который обозвал португальца "свиньей"

11 марта, 2021, 17:36

Катя Авейру, сестра нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, отреагировала на слова работника "Порту" Фернандо Сауля, который обозвал португальца "свиньей"

Об этом сообщает Notícias ao Minuto.

Фернандо Сауль, отвечающий в клубе за работу с болельщиками, который был диктором на стадионе "Драгау", обозвал Роналду "свиньей" и написал, что ждет видео от матери португальца. Сестра Роналду призвала Сауля "помыть свой рот".

"Это ты свинья. Помой свой рот, прежде чем говорить о том, кто достиг большего, чем ты достигнешь за 1000 жизней. Очень жаль. Эти комментарии - неуважение к символу нашей страны. Я поддерживаю "Порту" в чемпионате, но таких людей с командой ассоциировать я не хочу. Есть у меня зубы или нет, я все же скромная португалка. А ты, кого я никогда в жизни не видела: с нетерпением жду встречи с тобой с глазу на глаз. Со мной, моей матерью и братьями. Посмотрим, есть ли у тебя зубы, скажешь ли ты это в лицо", - написала Катя Авейру.

"Ювентус" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ победил "Порту" в дополнительное время 3:2, но по итогам двух матчей вылетел из турнира, поскольку в первой игре "Порту" выиграл на своем поле со счетом 2:1.

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