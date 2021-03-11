Подорожание продуктов и топлива: в НБУ объяснили причины стремительного ускорения инфляции в феврале

11 марта, 2021, 10:52

Ускорение инфляции в феврале связано с большим, чем ожидалось, удорожанием отдельных продуктов питания и топлива

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Фактическая потребительская инфляция ускорилась выше прогнозную траекторию, опубликованную в Инфляционном отчете за январь 2021 года. Это прежде всего связано с существенным, чем ожидалось, удорожанием отдельных продуктов питания и топлива. В то же время рост инфляции сдерживало внедрение предельной цены на природный газ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фундаментальное инфляционное давление, которое выражается показателем базовой инфляции, было близко к прогнозам НБУ.

В НБУ отметили, что темпы роста цен на обработанные продовольственные товары ускорились до 7,2%. Весомым фактором ускорения цен в соответствующей группе товаров стало дальнейшее перенесение эффектов от низших прошлогодних урожаев в Украине и в мире. В частности, продолжила стремительно дорожать подсолнечное масло, а также продукты его переработки (майонезы, маргарин и спреды). Дальнейшее увеличение производственных затрат на сырье (мука, масло, сахар) и энергию обусловило рост цен на хлеб и изделия из муки.

Также возобновился рост цен на топливо - на 4,4% год к году по сравнению с падением на 4,7% год к году в январе. Рост произошел из-за повышения мировых цен на нефть и сохранения высокого спроса со стороны населения.

Кроме того, отмечается, что темпы удорожания непродовольственных товаров остались на уровне предыдущего месяца - 2,6% год к году. Незначительно ускорились темпы роста варости услуг - до 6,9% год к году. Также ускорился рост административно регулируемых цен - до 12,1% год к году.

"В течение следующих месяцев инфляционное давление будет оставаться значительным. Это будет определяться эффектами от низших прошлогодних урожаев, удорожанием энергоресурсов, а также ростом потребительского спроса в условиях восстановления экономики", - отметили в пресс-службе.

В НБУ прогнозируют, что инфляция начнет замедляться во втором полугодии 2021 года благодаря поступлению нового урожая и исчерпанию эффекта низкой базы сравнения. Эти факторы с влиянием повышения учетной ставки НБУ постепенно развернут инфляционную динамику. Так, текущий прогноз регулятора предусматривает возвращение инфляции в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п. в первом полугодии 2022 года.

Напомним, в феврале, по данным Госстата, инфляция в годовом измерении ускорилась до 7,5% с 6,1% в январе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb