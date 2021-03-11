Основатель клуба, который унизил "Шахтер" в Кубке Украины, судится с УАФ в международном спортивном арбитраже

11 марта, 2021, 14:41

Основатель клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий обжаловал в Спортивном арбитражном суде решение Украинской ассоциации футбола о своей пожизненной дисквалификации

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua .

По информации издания, Собуцкий обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, чтобы обжаловать решение УАФ о пожизненной дисквалификации. Он уже внес необходимую плату за рассмотрение дела.

Собуцкого навсегда отстранили от деятельности связанной с футболом по обвинению в избиении арбитра Юрия Иванова после матча "Агробизнеса" против "Мина" в прошлом сезоне первой лиги.

В январе 2021 года апелляционный комитет УАФ отклонил протест Собуцкого о пожизненной дисквалификации.

3 марта в четвертьфинале Кубка Украины "Агробизнес" из города Волочиск Хмельницкой, сенсационно победил "Шахтер" и вышел в полуфинал, где встретится с "Динамо".

В июле 2020 Олег Собуцкий получил от Украинской ассоциации футбола пожизненную дисквалификацию .

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