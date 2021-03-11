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Espreso.tvОбществоОккупанты 11 марта дважды нарушили "режим тишины" на Донбассе

Оккупанты 11 марта дважды нарушили "режим тишины" на Донбассе

С начала текущих суток российские оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"С начала текущих суток оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня обстреляв наши позиции из автоматических станковых гранатометов недалеко от населенного пункта Пищевик, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди украинских воинов нет. На других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина, добавили в штабе.

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