Оккупанты 11 марта дважды нарушили "режим тишины" на Донбассе

11 марта, 2021, 18:36

С начала текущих суток российские оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"С начала текущих суток оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня обстреляв наши позиции из автоматических станковых гранатометов недалеко от населенного пункта Пищевик, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди украинских воинов нет. На других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина, добавили в штабе.