О новом плане урегулирования от Франции и Германии мы узнали от Козака на заседании ТКГ, - Гармаш

11 марта, 2021, 23:01

По словам члена украинской делегации в ТКГ Сергея Гармаша о новом возможном "плане" по Донбассу узнали со слов главы российской делегации, который заявил им о его недопустимости

Об этом член украинской делегации в ТКГ журналист Сергей Гармаш рассказал в эфире программы "Красная линия с Сергеем Высоцким", передает Еспресо.TV .

Ведущий попросил Гармаша прокомментировать так называемый план Ермака по урегулированию в ОРДЛО.

"Я могу рассказать о том, что я как аналитик составляю. Как я это вижу. Впервые мы об этом услышали... Не о "плане" во-первых, я не знаю, почему Ермак назвал это "планом". Это называется "предложение по кластерам". Когда господин Козак (Дмитрий Козак, заместитель главы администрации президента РФ, - ред.) ворвался в работу Трехсторонней контактной группы, он ворвался, чтобы заявить - "Да, такие предложения разрабатываются, но они никогда не станут дорожной картой, но не надейтесь на это, потому что Нормандская четверка не может вмешиваться во внутренние дела Украины". Это было странная формулировка, но она прозвучала", - отметил Гармаш.

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По его словам, именно тогда украинская делегация впервые узнала о подготовке какого-то документа со стороны Четверки.

"С тех пор, и сегодня в ТКГ рассматривается план Кравчука", - отметил журналист, добавив, что этот план саботируется Россией, которая пытается навязать так называемый план ОРДЛО.

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"План ОРДЛО мы не рассматриваем из-за того, что они не являются членами ТКГ и его рассмотрение снимет всю ответственность за конфликт с России", - пояснил Сергей Гармаш.

По мнению Гармаша, предложение по кластерам - это новый подход к выполнению пунктов Минских соглашений, а россияне утверждают, что новый план противоречит договоренностям.

"То, что Ермак с его же слов назвал планом Германии и Франции в первую очередь, должно повысить статус этого дкумента", - предположил Гармаш.

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