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НКРЕКП начнет расследование нарушений на рынке электроэнергии


фото: prostir.ua
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), начнет официальное расследование нарушений на рынке электроэнергии

Об этом сообщила пресс-служба НКРЕКП.

Согласно сообщению, регулятор принял решение о начале расследований нарушений законодательства о функционировании рынка электрической энергии с 29 марта 2021 года.

Отмечается, что решение принято на основании мониторинга поведения участников рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка и уведомления государственного предприятия "Оператор рынка".

Отмечается, что признаки нарушений содержатся в действиях публичного акционерного общества (ПАО) "Центрэнерго", частного акционерного общества (ЧАО) "Синтез Ойл", общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Юнайтед Энерджи", а также госпредприятия "Гарантированный покупатель", ЗАО "Укргидроэнерго", ООО "Ютилити Трейдинг", ООО "Нова-Энергетическая-компания", акционерное общество (АО) "ДТЭК Западэнерго" и ООО "ДТЭК Востокэнерго" за период с 1 по 31 декабря 2020 года.

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