НБУ рекомендовал банкам смягчить требования к обслуживанию политически значимых лиц

11 марта, 2021, 14:49

Национальный банк Украины (НБУ) рекомендовал банкам отказаться от формального подхода в обслуживании политически значимых лиц и относить всех их без исключения к категории высокого уровня риска деловых отношений

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно разъяснению регулятора, банки не должны использовать формальный подход при работе с национальными политически значимыми лицами и относить всех их без исключения к категории клиентов с высоким уровнем риска деловых отношений. В НБУ отметили, что формальный подход при установлении и поддержания деловых отношений с национальными политически значимыми лицами не соответствует международным стандартам и рекомендациям в сфере финансового мониторинга.

Поэтому, по словам директора Департамента финансового мониторинга НБУ Алексея Бережного, банкам не нужно требовать документы, подтверждающие источники состояния национальных политически значимых лиц, если уровень риска деловых отношений с таким клиентом является низким, у банка нет подозрения относительно отмывания средств и финансирования терроризма, а счета, открытые в банке, используются преимущественно для получения зарплаты, соцвыплат или объем финансовых операций по всем счетам такого лица в банке не превышает 200 тыс. грн за квартал.

Отмечается, что неоправданное ограничение банком доступа политически значимых лиц к финансовым услугам может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении требований закона о финмониторинге. Так, в новом законе о финансовом мониторинге исключена норма об обязательной установке высокого риска деловых отношений на этих лиц.

В НБУ отметили, что при разработке внутренних процедур с финмониторинга банки должны использовать риск-ориентированный подход. Так, например, для установления источников состояния банка достаточно получить информацию от клиента, сверить ее с той, которая уже есть в банке, и получить информацию из публичных источников с надежной репутацией.

Указанный подход предусмотрен, когда национальное политически значимое лицо обслуживалось в банке до вступления в силу закона о финмониторинге; с момента прекращения выполнения им определенных публичных функций прошло не менее 12 месяцев; операции лица со счетом понятны банка и лицо не проводит подозрительных финансовых операций.

В то же время возможными критериями для установления банком высокого риска деловых отношений с такими лицами могут быть использования корпоративных механизмов или цепи посредников для сокрытия бенефициарной собственности, использования членов семьи или связанных лиц как законных владельцев активов лица; наличие доступа к государственным активам, средств и финансовых операций с ними; наличие контроля за государственными органами, которые выдают лицензии и права концессии; осуществления решающего влияния на деятельность финансового учреждения; деятельность в сфере государственных закупок; получения в больших объемах наличных средств.

При этом отмечается, что формальное присвоение уровня риска может свидетельствовать о ненадлежащей организации внутрибанковской системы финансового мониторинга банка и соответственно оцениваться Национальным банком при осуществлении надзора, говорится в письме.

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