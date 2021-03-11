НАПК составил шесть протоколов на Тупицкого и трех судей КСУ, - Новиков

11 марта, 2021, 13:12

Национальное агентство по предупреждению коррупции составило шесть протоколов на четырех судей Конституционного суда

Об этом в комментарии Укринформу сообщил глава НАПК Александр Новиков.

"Речь идет о протоколах на судей Мойсыка (Владимира - ред.), Слиденко (Игоря - ред.), Завгороднюю (Ирина - ред.) И г Тупицкого (Александра - ред.). То есть, это всего 6 протоколов на 4 судей ( был составлен НАПК - ред.) ", - отметил Новиков.

Напомним, в Верховный Суд поступил иск из-за указа президента Владимира Зеленского об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.

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