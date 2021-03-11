На авиабазе ВСУ автомобиль столкнулся с самолетом, травмировался водитель

11 марта, 2021, 16:57

На территории авиабазы Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Василькове Киевской области произошло столкновение автомобиля и самолета

Об этом сообщили в воздушном командовании "Центр".

"В 40 бригаде тактической авиации воздушного командования "Центр" после завершения летной смены в темное время суток, произошло ЧП. В ходе буксировки самолета на авиационную стоянку, произошло столкновение автомобиля с летательным аппаратом, в результате чего произошло возгорание, которое было своевременно локализовано силами пожарного подразделения части", - говорится в сообщении.