Минэнерго предлагает создать единую цифровую систему потребителей энергии

11 марта, 2021, 10:16

Министерство энергетики предлагает создать единую цифровую систему для защиты уязвимых потребителей

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Государство должно защищать своих граждан. Особенно это касается уязвимых потребителей газа, электроэнергии, тепла. С соответствующим проблемой мы столкнулись, в частности, этого отопительного сезона. Мы должны создать унифицированную цифровую систему, как один из ключевых моментов устойчивого развития энергетического сектора", - цитирует пресс-служба слова и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

В частности, отметили в пресс-службе, такая система должна содержать максимальный объем надежной и всеобъемлющей информации о потребителях жилищно-коммунальных услуг, цены и тарифы, которые они платят, объемы начисленных им субсидий и тому подобное.

Планируется, что на основе этой информации государство сможет обеспечить защиту уязвимых потребителей при росте тарифов или объемов потребления.

"В результате анализа мы даже заранее сможем определять уязвимых потребителей и предлагать им разовую помощь в случае непредвиденных обстоятельств или проблем", - отметил Витренко.

Кроме того, система будет сервисы для отслеживания расходов на "коммуналку" и их анализа, а также для изменения поставщика коммунальных услуг.

В то же время в пресс служба подчеркнули, что система не предусматривает отмену или изменение нынешнего механизма коммунальных субсидий - она будет работать и в дальнейшем. Зато новая система дополнит ее для большего удобства и полноты охвата информации.

К дальнейшей работе в ведомстве планируют привлечь операторов систем транспортировки газа и передачи электроэнергии, распределительных систем и других.

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