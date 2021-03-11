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Минэнерго предлагает создать единую цифровую систему потребителей энергии

Министерство энергетики предлагает создать единую цифровую систему для защиты уязвимых потребителей

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Государство должно защищать своих граждан. Особенно это касается уязвимых потребителей газа, электроэнергии, тепла. С соответствующим проблемой мы столкнулись, в частности, этого отопительного сезона. Мы должны создать унифицированную цифровую систему, как один из ключевых моментов устойчивого развития энергетического сектора", - цитирует пресс-служба слова и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

В частности, отметили в пресс-службе, такая система должна содержать максимальный объем надежной и всеобъемлющей информации о потребителях жилищно-коммунальных услуг, цены и тарифы, которые они платят, объемы начисленных им субсидий и тому подобное.

Планируется, что на основе этой информации государство сможет обеспечить защиту уязвимых потребителей при росте тарифов или объемов потребления.

"В результате анализа мы даже заранее сможем определять уязвимых потребителей и предлагать им разовую помощь в случае непредвиденных обстоятельств или проблем", - отметил Витренко.

Кроме того, система будет сервисы для отслеживания расходов на "коммуналку" и их анализа, а также для изменения поставщика коммунальных услуг.

В то же время в пресс служба подчеркнули, что система не предусматривает отмену или изменение нынешнего механизма коммунальных субсидий - она будет работать и в дальнейшем. Зато новая система дополнит ее для большего удобства и полноты охвата информации.

К дальнейшей работе в ведомстве планируют привлечь операторов систем транспортировки газа и передачи электроэнергии, распределительных систем и других.

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