МОЗ начал централизованные закупки лекарств с госбюджета-2021

11 марта, 2021, 11:23

Министерство здравоохранения начало централизованные закупки лекарственных средств и медицинских изделий за средства государственного бюджета на 2021 год

Об этом во время брифинга сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает Еспресо.TV .

"МЗ получил согласование Министерства финансов 5 марта 2021 года, и в этот же день утвердил паспорт бюджетной программы централизованных закупок. Также в этот день утвердили приказы о ста процентную потребность в количестве лекарственных средств", - сказала Шаталова.

Она добавила, что на прошлой неделе на официальном сайте Минздрава было опубликовано объявление о подаче документов для международных организаций, срок подачи которого истекает сегодня в 16:00.

Таким образом, отметила Шаталова, полноценные закупки лекарственных средств и медицинских изделий за средства государственного бюджета 2021 начнутся в рекордно короткие сроки.

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