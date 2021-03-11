МОЗ начал централизованные закупки лекарств с госбюджета-2021
Об этом во время брифинга сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает Еспресо.TV .
"МЗ получил согласование Министерства финансов 5 марта 2021 года, и в этот же день утвердил паспорт бюджетной программы централизованных закупок. Также в этот день утвердили приказы о ста процентную потребность в количестве лекарственных средств", - сказала Шаталова.
Она добавила, что на прошлой неделе на официальном сайте Минздрава было опубликовано объявление о подаче документов для международных организаций, срок подачи которого истекает сегодня в 16:00.
Таким образом, отметила Шаталова, полноценные закупки лекарственных средств и медицинских изделий за средства государственного бюджета 2021 начнутся в рекордно короткие сроки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти