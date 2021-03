Метели, дожди и порывистый ветер: Наталья Диденко о погоде 12 марта

11 марта, 2021, 12:01

В Украине 12 марта ожидается ухудшение погоды: в большинстве регионов будет идти снег, также ожидается штормовой ветер

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"Мощная циклоническая система с атмосферными фронтами перемещается сейчас из Западной Европы в направлении Восточной, в Украину", - говорится в сообщении.

Завтра, 12 марта, атмосферный фронт принесет в большинство наших областей снег, мокрый снег, метели, налипание мокрого снега, на Западе - преимущественно дождь и мокрый снег.

К Харьковщины, Днепропетровщины влажная воздушная масса дойдет разве вплоть поздно вечером или уже 13-го марта.

В свою очередь оккупирован Крым, Запорожье, Донецкая, Луганская завтра удержатся от осадков.

Ветер в Украине ожидается южного, юго-западного направлений, сильный, до штормовых порывов.

Температура воздуха в течение дня пятницы будет колебаться около нуля, на востоке до -3 ° C, в западной части постепенно теплеть, до +4 ° C ... + 7 ° C.

В Киеве 12-го марта ожидается изменение погоды. Усилится ветер до сильного, днем прискачет атмосферный фронт с снегом и мокрым снегом.

