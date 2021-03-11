Мбаппе отобрал у Месси рекорд Лиги чемпионов

11 марта, 2021, 08:55

Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории, который забил 25 голов в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Opta в twitter.

Мбаппе накануне забил гол в ворота "Барселоны" и помог ПСЖ свести матч с каталонцами вничью 1: 1 и выбить их из Лиги чемпионов - в первой встрече парижане победили 4: 1.

Благодаря этому голу Килиан Мбаппе превзошел достижение форварда "Барселоны" Лионеля Месси и стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил 25 мячей. Аргентинец достиг этой отметки в 22 года и 286 дней, Мбаппе - в 22 года и 80 дней.

Всего в нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 33 матча, сбил 26 голов и отдал 9 результативных передач.

22y 80d - Aged 22 years and 80 days, Kylian Mbappé has become the youngest player in UEFA Champions League history to reach 25 goals in the competition, taking the mantle from Lionel Messi (22y 286d). Idolise. pic.twitter.com/bPetOpNyri - OptaJoe (@OptaJoe) March 10, 2021

10 марта французский ПСЖ сыграл вничью с испанской "Барселоной" и вышел в четвертьфинал ЛЧ.

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