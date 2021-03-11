 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортМбаппе отобрал у Месси рекорд Лиги чемпионов

Мбаппе отобрал у Месси рекорд Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории, который забил 25 голов в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Opta в twitter.

Мбаппе накануне забил гол в ворота "Барселоны" и помог ПСЖ свести матч с каталонцами вничью 1: 1 и выбить их из Лиги чемпионов - в первой встрече парижане победили 4: 1.

Благодаря этому голу Килиан Мбаппе превзошел достижение форварда "Барселоны" Лионеля Месси и стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил 25 мячей. Аргентинец достиг этой отметки в 22 года и 286 дней, Мбаппе - в 22 года и 80 дней.

Всего в нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 33 матча, сбил 26 голов и отдал 9 результативных передач.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 марта, 2021 четверг

10 марта, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать