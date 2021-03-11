Лига чемпионов: результаты всех матчей среды

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится 19 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

10 марта

ПСЖ (Франция) - "Барселона" (Испания) 1: 1 (первый матч - 4: 1)

Голы: Мбаппе, 31 (пен.) - Месси, 37

"Ливерпуль" (Англия) - "Лейпциг" (Германия) 2: 0 (первый матч - 2: 0)

Голы: Салах, 71, Мане, 74

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