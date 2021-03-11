Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
11 марта, 2021, 07:15
В среду, 10 марта, были сыграны два матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится 19 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
10 марта
ПСЖ (Франция) - "Барселона" (Испания) 1: 1 (первый матч - 4: 1)
Голы: Мбаппе, 31 (пен.) - Месси, 37
"Ливерпуль" (Англия) - "Лейпциг" (Германия) 2: 0 (первый матч - 2: 0)
Голы: Салах, 71, Мане, 74
UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2021
- 9 марта во ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" сыграла вничью против испанской "Севильи" .
- После этого туринский "Ювентус" уступил португальскому "Порту" .
- 10 марта французский ПСЖ сыграл вничью с испанской "Барселоной" и вышел в четвертьфинал ЛЧ.
- В параллельном матче английский "Ливерпуль" уверенно победил немецкий «Лейпциг» .
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