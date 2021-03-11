Лазебная рассказала, какие категории лиц не могут претендовать на жилищные субсидии

11 марта, 2021, 12:30

Претендовать на получение субсидий не могут, в частности, должники и лица, которые скрывают реальные доходы

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная рассказала в интервью изданию "Факты" .

По словам Лазебной, в оформлении субсидий откажут арендодателям, которые сдают имущество в аренду, но при этом не декларируют доходы. Также субсидию не назначат тем, кто совершил единоразовую покупку на сумму свыше 50 тыс. грн.

"Те, кто в течение года перед обращения за субсидией приобрели земельный участок, квартиру, дом стоимостью более 50 000 гривен, владельцы автомобилей, со дня выпуска которых прошло менее пяти лет, должники по оплате жилищно-коммунальных услуг, которые задолжали более 340 гривен ", - цитирует издание слова Лазебная.

На субсидию также не могут рассчитывать семьи, где есть совершеннолетние, которые более трех месяцев не платили минимальный ЕСВ и при этом находились за границей без официального трудоустройства. Однако исключение составляют случаи, если человек находится за границей через уход за ребенком, на лечении или обучении.

Субсидии также не назначают, если площадь квартиры превышает 130 квадратных метров, а площадь дома - более 230 квадратных метров. Ограничение не касается детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей.

Откажут в субсидии также семьям, в которых есть должник по алиментам.

"При этом мы понимаем, что все многообразие жизненных ситуаций предусмотреть на уровне нормативного акта невозможно. И могут быть индивидуальные случаи, когда семья нуждается в помощи в оплате ЖКУ, но по некоторым формальным критериям есть препятствия", - отметила Лазебная.

Она добавила, что в таких случаях субсидия может назначаться по решению комиссий.

Напомним, ранее в Минсоцполитики объяснили , лица с каким уровнем дохода могут претендовать на получение субсидий.

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