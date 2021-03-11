Курс валют: гривна продолжает укрепляться

11 марта, 2021, 09:26

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 11 марта 2021 года на отметке 27,70 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 10 марта курс составлял 27,74 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 11 марта установлен на уровне 32,93 грн / евро. По состоянию на 10 марта курс составлял 32,97 грн / евро.

На наличном рынке 11 марта станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,74 продают - по 27,85 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,60 до 28 грн / $, продажи - в пределах 28,02 - 28,50 грн / $.

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