Коронавирус Укрзализныця ограничила продажу билетов в "красные" зоны до 19 марта

11 марта, 2021, 15:45

Укрзализныця продлила до 19 марта ограничения на продажу билетов и на посадку-высадку пассажиров в четырех областях, которые попали в "красную" зону в связи с распространением COVID-19

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, Укрзализныця продлила ограничение продажи билетов, а также высадки и посадки пассажиров в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях до 19 марта включительно.

Отмечается, что ограничения будут отменены по факту официального выхода регионов из статуса "красных" зон в соответствии с решением Министерства здравоохранения.

В компании также подчеркнули, что готовы к назначению специальных рейсов для безопасной транспортировки людей с соблюдением всех карантинных требований.

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