Контактов Путина с Зеленским пока не планируется, - Кремль
Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает "Газета.ру".
"Что касается конкретно визита или двусторонних контактов, каких-либо конкретных инициатив мы не получали. При необходимости список контактов могут быть организованы оперативно", - заявил Песков.
Напомним, еще вчера в Кремле формально не исключали возможность встречи Путина и Зеленского. При этом Песков отмечал, что такая встреча должна быть "хорошо подготовлена".
К этому Зеленский анонсировал подготовку нормандской встречи. При этом президент Украины пообещал, что если такая встреча не состоится, он найдет другой формат переговоров с каждой стороной.
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