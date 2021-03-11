Контактов Путина с Зеленским пока не планируется, - Кремль

11 марта, 2021, 12:18

Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом в Кремле не исключили возможность телефонного разговора между лидерами стран

Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает "Газета.ру".

"Что касается конкретно визита или двусторонних контактов, каких-либо конкретных инициатив мы не получали. При необходимости список контактов могут быть организованы оперативно", - заявил Песков.

Напомним, еще вчера в Кремле формально не исключали возможность встречи Путина и Зеленского. При этом Песков отмечал, что такая встреча должна быть "хорошо подготовлена".

К этому Зеленский анонсировал подготовку нормандской встречи. При этом президент Украины пообещал, что если такая встреча не состоится, он найдет другой формат переговоров с каждой стороной.

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