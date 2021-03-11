Конгресс США окончательно одобрил пакет экономической помощи во время пандемии на $ 1,9 трлн

11 марта, 2021, 11:02

Палата представителей США одобрила пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии в размере $ 1,9 трлн, предложенный президентом страны Джо Байденом

Как сообщает Reuters, за предложение проголосовали 220 конгрессменов, против - 211. Ни один республиканец не поддержал предложенный демократами пакет мероприятий.

Демократы назвали закон "критической ответом на пандемию, в результате которой погибли более 528 тысяч человек и миллионы остались без работы".

Это последний этап рассмотрения пакета в Конгрессе. Теперь документ отправляется на подпись Байдена.

Прессекретар Белого дома Джен Псаки заявила, что президент подпишет закон в пятницу, 12 марта.

Согласно плану, американцы получат одноразовую поддержку суммой $ 1,4 тысячи, $ 350 млрд предоставят обедневшим городам, еще $ 130 млрд - школам. План также предусматривает продовольственную помощь, погашение долгов за жилье, выплату $ 300 в неделю безработным, налоговые каникулы, оплату за уход за детьми и тому подобное.

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