Конгресс США окончательно одобрил пакет экономической помощи во время пандемии на $ 1,9 трлн
Как сообщает Reuters, за предложение проголосовали 220 конгрессменов, против - 211. Ни один республиканец не поддержал предложенный демократами пакет мероприятий.
Демократы назвали закон "критической ответом на пандемию, в результате которой погибли более 528 тысяч человек и миллионы остались без работы".
Это последний этап рассмотрения пакета в Конгрессе. Теперь документ отправляется на подпись Байдена.
Прессекретар Белого дома Джен Псаки заявила, что президент подпишет закон в пятницу, 12 марта.
Согласно плану, американцы получат одноразовую поддержку суммой $ 1,4 тысячи, $ 350 млрд предоставят обедневшим городам, еще $ 130 млрд - школам. План также предусматривает продовольственную помощь, погашение долгов за жилье, выплату $ 300 в неделю безработным, налоговые каникулы, оплату за уход за детьми и тому подобное.
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