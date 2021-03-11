Комитет рекомендовал Раде принять за основу законопроект о требованиях к упаковке пищевых продуктов

11 марта, 2021, 13:19

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал принять за основу проект закона "О материалах и предметах, контактирующих с пищевыми продуктами"

Об этом сообщило Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

Согласно сообщению, целью документа является минимизация рисков для здоровья граждан от потребления пищевых продуктов и приведения законодательства Украины в соответствие с законодательством Европейского Союза.

Таким образом, проект закона предусматривает применение терминологии, содержащейся в соответствующем законодательстве ЕС; определение полномочий органов исполнительной власти в сфере производства, оборота и использования материалов и предметов, контактирующих с пищевыми продуктами; установление общих требований к таким материалам и предметам, а также введение требований к переработанным пластиковым материалам и предметам, контактирующим с пищевыми продуктами.

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