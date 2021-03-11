Комитет Рады поддержал законопроект о запрете продажи лекарств детям

11 марта, 2021, 15:24

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал Верховной Раде запретить в Украине продажу лекарственных средств несовершеннолетним гражданам

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде принять проект закона №5122 за основу и в целом как закон. Основной задачей законопроекта является невозможность неконтролируемого потребления медицинских препаратов (лекарственных средств) в целях, отличных от прямого назначения продукта.

Также комитет поддержал законопроект №5131 об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение требований законодательства Украины о лекарственных средствах.

Документ устанавливает более высокие штрафы и предусматривает, что составлять протоколы и рассматривать дела о таких нарушений будет Гослекслужба, уполномоченная законом контролировать деятельность аптек.

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