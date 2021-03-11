Говорить о каких-либо паспортах вакцинации довольно преждевременно, - Ляшко

11 марта, 2021, 22:13

Появление привилегий для вакцинированных в виде ковид-паспортов приведет к проникновению в очередь людей, которые не относятся к группам риска

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил в эфире программы "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV .

Ляшко ответил на вопрос, есть ли сейчас в Украине потребность в создании собственных документов о вакцинации от коронавируса, которые будут получать вакцинированные граждане.

"Моя личная позиция: говорить о каких-либо паспортах вакцинации довольно рано. В мире привиты двумя дозами вакцины от коронавируса 0,8% людей. Свободного доступа к вакцине нет. Поэтому вводить какие-то ограничения срока. Не может быть сейчас никаких привилегий для вакцинированных", - сказал Ляшко.

По его словам, как раз появление таких привилегий для отдельных групп вакцинированных приведет к проникновению в очередь людей, которые не относятся к группам риска. А группы риска должны быть вакцинированы в первую очередь.

"Как будет свободный доступ к вакцинации, то можно будет говорить о предоставлении привилегий. Сегодня это преждевременная история", - добавил заместитель Степанова.

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