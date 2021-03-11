Городской совет Одессы усиливает карантин и переходит на "дистанционку"

11 марта, 2021, 14:05

Горсовет Одессы ввел дополнительные карантинные ограничения и перевел работу мэрии в онлайн-режим из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе и для предотвращения распространения коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Отмечается, что одесский городской голова подписал распоряжение № 147 от 09.03.2021 г. "О дополнительных мерах по усилению карантина в работе исполнительных органов, коммунальных предприятий и учреждений Одесского городского совета». Согласно документу, с 12 марта 2021 в исполнительных органах Одесского городского совета вводится удаленная работа (до особого распоряжения).

Руководителям исполнительных органов Одесского городского совета рекомендовано утвердить графики дежурства работников, обеспечить отмену, перенос или перевод в онлайн-формат всех мероприятий, проведение которых запланировано, начиная с 12 марта.

Департамент по вопросам обращений граждан Одесского городского совета будет осуществлять электронный прием через электронную почту:

- для обращений: obr4@omr.gov.ua;

- для запросов: obr8@omr.gov.ua.

Соответственно, на период усиления карантинных мероприятий личный прием граждан руководящим составом Одесского городского совета приостановлено.

"За специальным режимом работы с 12 марта будут работать Департамент предоставления административных услуг и Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета. Коммунальным предприятиям и учреждениям Одесского городского совета рекомендовано по возможности ввести дистанционную работу с 12 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

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