Фонд соцстрахования расширит верификацию всех госвыплат по больничным

11 марта, 2021, 16:43

Фонд социального страхования введет верификацию всех видов пособий по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам

Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

Согласно сообщению, пособия по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам будут проходить процесс верификации. Верификация выплат должна обеспечить целевое использование средств и минимизировать риск ошибок при осуществлении выплат. При этом она не повлияет на сроки финансирования материального обеспечения от Фонда.

Отмечается, что технические вопросы информационного обмена для проведения верификации будут обработаны в ближайшее время. Также будет разработан механизм предоставления рекомендаций в случае выявления несоответствия данных.

По информации пресс-службы, верификация выплат будет осуществляться для всех видов материального обеспечения и страховых выплат Фонда. В частности, будут введены механизмы превентивной верификации, которая позволит предотвратить осуществление нецелевых расходов.

В Фонде напомнили, что ранее реализация верификации была начата для страховых выплат, которые Фонд осуществляет для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также членов их семей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb