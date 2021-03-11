Фонд соцстрахования расширит верификацию всех госвыплат по больничным
Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования Украины.
Согласно сообщению, пособия по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам будут проходить процесс верификации. Верификация выплат должна обеспечить целевое использование средств и минимизировать риск ошибок при осуществлении выплат. При этом она не повлияет на сроки финансирования материального обеспечения от Фонда.
Отмечается, что технические вопросы информационного обмена для проведения верификации будут обработаны в ближайшее время. Также будет разработан механизм предоставления рекомендаций в случае выявления несоответствия данных.
По информации пресс-службы, верификация выплат будет осуществляться для всех видов материального обеспечения и страховых выплат Фонда. В частности, будут введены механизмы превентивной верификации, которая позволит предотвратить осуществление нецелевых расходов.
В Фонде напомнили, что ранее реализация верификации была начата для страховых выплат, которые Фонд осуществляет для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также членов их семей.
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