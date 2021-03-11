Дело Татарова: ОГПУ обжаловал отказ суда продлить следствие относительно кражи 80 млн грн на квартирах для Нацгвардии

11 марта, 2021, 08:29

Офис генпрокурора Украины подал апелляционные жалобы на решения Шевченковского районного суда Киева об отказе в удовлетворении ходатайства о продлении расследования дела, где фигурирует заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в комментарии Радио Свобода .

В Офисе генерального прокурора сообщили, что подали апелляционные жалобы на решение суда в удовлетворении ходатайства о продлении расследования в рамках производства, где фигурирует заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров.

Читайте также: Татаров во время Революции Достоинства получил от Януковича госнаграду по представлению главы МВД Захарченко, - "Схемы"

"Следователь Главного следственного управления Службы безопасности Украины по согласованию с заместителем генерального прокурора дважды обращался в Шевченковский районный суд Киева с ходатайством о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Т. и др. По результатам рассмотрения указанных ходатайств судом отказано в их удовлетворении", - говорится в сообщении.

Пока их еще не рассмотрели.

18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПГ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.

21 декабря заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальный антикоррупционного бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.

23 декабря 2020 заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.

30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования пресечения в виде ареста для заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии.

В Национальном антикоррупционном бюро заявили , что в ОГПУ создают "формальные основания" для извлечения дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова с подследственности ведомства.

Впоследствии, НАБУ и САП официально обратились к генпрокурору Ирине Венедиктовой с требованием предоставить им право досудебного расследования по делу заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова.

8 февраля в Офисе генпрокурора заявили , что НАБУ должен передать дело Олега Татарова, поскольку досудебное расследование в ней должен проводить СБУ.

12 февраля нардеп фракции "Голос" Ярослав Юрчишин направил в Офис генерального прокурора и Государственного бюро расследований заявление о сокрытии Офисом президента пребывания в должности заместителя руководителя ОПГ Олега Татарова, он считает, что это "уголовным правонарушением".

1 марта истекают сроки следствия по делу, фигурантом которого является заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров. Шевченковский суд отказал в продлении сроков расследования , поэтому дело закроют, если до конца суток будут вручены обвинительный акт.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb