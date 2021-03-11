Дания прекращает вакцинацию от COVID препаратом AstraZeneca
Об этом говорится в заявлении Управления здравоохранения Дании, передает DW .
В сообщении говорится, что вакцинация AstraZeneca прекращается в связи с "серьезными случаями образования тромбов среди вакцинированных людей". В то же время ведомство не утверждает о прямой связи между вакциной и образованием тромбов.
Известно, что в Дании пока зафиксирован один такой случай. На данный момент проводится расследование.
"Мы и Датское агентство по лекарственным средствам должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах, поступающих как из Дании, так и из других европейских стран", - говорится в заявлении директора Управления здравоохранения Дании Сорен Бростром.
Также сообщается, что еще шесть европейских стран прекращают использование вакцины AstraZeneca. В частности, Австрия - после летального исхода в вакцинированного от нарушений свертывания крови.
Отметим, в Украине применяется вакцина, произведенная по лицензии AstraZeneca. Но сегодня о подобных тяжелые побочные эффекты не сообщалось.
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