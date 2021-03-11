Данилов объявил о создании Центра противодействия дезинформации, который начнет работать с 16 марта

11 марта, 2021, 18:12

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Центр противодействия дезинформации начнет работать с 16 марта

Об этом он сказал на пресс-конференции по результатам заседания, передает Еспресо.TV .

"Решением СНБО такой Центр сегодня был создан. Он начинает работать со следующего вторника. Сам Центр будет находиться в ситуационном центре аппарата СНБО, который расположен на ул.Банковой. В аппарате СНБО мы в течение года проводим такую работу, занимаемся этими вопросами. Сейчас будет максимальная активизация и мы будем в ежедневном режиме 24/7 работать. В центр будут привлечены представители всего нашего разведсообщества, соответствующие министерства и ведомства. И мы сможем дать соответствующий отпор той дезинформации, которая есть на территории Украины со стороны РФ", - сказал Данилов.

По его словам, Центр сегодня "крайне необходим".

"Потому что это информационная война, которая продолжается против Украины в течение определенного периода. Она в последнее время перешла в активную фазу. Мы это наблюдаем, так как в действующей системе мониторинга, у нас в системе, которая развернута в аппарате СНБО, утверждают о том, что в период последних двух-трех месяцев изменилась тенденция захода информации из РФ. И она набирает обороты. Нужно на это отвечать", - добавил Данилов.

Он отметил, что центр не будет работать как закрытая организация.

"Мы будем информировать совместно с ОПУ обо всех событиях, которые будут происходить. Часть вещей будет публичная. То, что касается работы. Это будет отдельный Центр. По принципу будет построен Национальный координационный центр по кибербезопасности, как комитет разведки, работающий при СНБО. Там будет отдельный руководитель, который будет назначаться указом президента. Пока там будут работать сотрудники СНБО, которые у нас занимаются непосредственно этими вопросами", - сказал Данилов.

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